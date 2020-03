Coronavirus : les trains de Paris vers les villes de province pris d'assaut

publié le 16/03/2020 à 19:20

De nombreux Français se ruent dans les gares. Sur le site de la SNCF, de nombreux trains sont affichés "complet", "supprimé" ou "indisponible à la réservation" lorsqu'ils sont programmés au départ de Paris pour se rendre dans les grandes villes en province.

En pleine épidémie de coronavirus, la crainte d'un confinement généralisé se fait donc de plus en plus ressentir parmi les Franciliens, alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20 heures pour annoncer de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du Covid-19.

Pour rallier Rennes par exemple, six trains ont été supprimés au départ de la gare de Montparnasse et un autre est annoncé complet. Seuls deux trains, programmés à 18h57 et 19h11 restent accessibles à partir de 63 euros en seconde classe. Même schéma pour se rendre à Marseille où deux trains ont été supprimés et un est au complet. Seulement quatre trajets, dont un de nuit qui part à 20h10 de la gare d'Austerlitz, restent disponibles.

En direction de Bordeaux, deux trains ont été supprimés, deux au complet et quatre sont annoncés partants depuis la gare Montparnasse. Il sera plus compliqué pour les voyageurs de se rendre à Lille puisque cinq trajets ont été supprimés, un est indisponible et un autre est au complet.

Seulement quatre trajets restent programmés, dont le dernier qui partira à 20h22 de la gare du Nord. Alors que la compagnie ferroviaire réduit considérablement son trafic, elle a également annoncé que les titres de transports ne seraient plus contrôlés à bord de ses trains.