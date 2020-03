publié le 12/03/2020 à 13:35

Le monde des transports se pose des questions, alors que l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre. À l'instar du secteur aérien, la SNCF en pâtit : sur certaines lignes, il y a moins de 40% de réservations, principalement sur les TGV nationaux.

Beaucoup utilisent cette option qui leur permet de confirmer dans quelques jours leur billet de train. Les passagers attendent donc le dernier moment pour réserver. Au total, sur les TGV, Ouigo et Intercités, on observe une baisse de 10 à 20% des ventes sur le réseau national. Ce sont des clients qui ne voyagent plus du tout en train.

Les plus fortes chutes sont à voir du coté de l'international : jusqu'à -30% des ventes. Ce sont les lignes vers l’Italie qui souffrent le plus. Mais pas que : pour les TGV Lyria, vers la Suisse, là aussi il y a 30% de fréquentation en moins en ce mois de mars, par rapport à l'année dernière.