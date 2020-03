et AFP

publié le 24/03/2020 à 20:45

La région Grand Est, notamment l'Alsace, est particulièrement touchée par l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 et des hôpitaux sont submergés par le nombre de patients. Pour la première fois ce jeudi 26 mars, des patients de Strasbourg et Mulhouse vont être évacués par "TGV médicalisé", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran ce mardi 24 mars.

Ce TGV aura pour destination Nantes et Angers où les hôpitaux ont encore des capacités pour admettre des patients. À l’intérieur, des brancards sont fixés au dessus des sièges et le wagon bar est transformé en espace médical. C'est un TGV non modifié, sur 2 étages, qui permet de faire voyager plusieurs centaines de personnes.

Ce mardi déjà, six patients de l'hôpital de Mulhouse ont été évacués à Brest et Quimper par avion, un A330 Phénix de l'armée, a annoncé la ministre des Armées Florence Parly. Mercredi et samedi, douze patients hospitalisés en Alsace avaient déjà été transférés par vol militaire vers des régions moins saturées.



> 5. Coronavirus : les soignants témoignent et alertent les Français Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL Originals | Durée : 15:33 | Date : 22/03/2020

C'est la troisième fois en une semaine que les armées déploient le dispositif d'évacuation médicale aéroportée baptisé Morphée au profit de patients atteints du Covid-19, pour désengorger l'hôpital de Mulhouse, dont les services de réanimation sont saturés.