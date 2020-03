Coronavirus : vers un chômage partiel pour 80% des salariés d'Air France

publié le 16/03/2020 à 03:41

L'épidémie de Coronavirus continue de perturber la vie sociale, politique mais aussi économique. Alors que le secteur du commerce va pâtir de la fermeture des enseignes non primordiales, celui des transports sera fortement touché par l'appel à ne pas se déplacer si ce n'est pas obligatoire (travail, santé, courses d'alimentation).

Ainsi, selon une information du Monde, Air France prévoirait d'annoncer lundi 16 mars la mise en chômage partiel de 80% de ses effectifs. Seraient ainsi épargnés des salariés ayant "des fonctions vitales" au sein de l'entreprise, rapporte le quotidien du soir. L'annonce interviendrait ainsi lors du comité social et économique central.

La direction assure qu'il n'y aura "pas de licenciements secs" et qu'il s'agit de "profiter des mesures de l'État pour mettre entre parenthèses l'activité, et être en mesure de rebondir le plus vite possible dès que cela va reprendre".

Depuis la fermeture des frontières certains pays (États-Unis, Maroc, Israël), Air France a connu une chute d'activité de 30% et la baisse continue. Si bien que selon Les Echos, l'État étudierait une montée au capital d'Air France-KLM afin d'en renflouer les caisses.