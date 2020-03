Confinement : les trains et avions "réservés aux travailleurs", annonce Djebbari sur RTL

publié le 20/03/2020 à 19:40

Le gouvernement n'a pour l'instant pas décidé de renforcer les mesures de confinement ni de mettre en place de couvre-feu national. Mais Christophe Castaner a appelé chaque Français à faire preuve de "civisme" et à ne se déplacer que si cela est absolument nécessaire. Ce que Jean-Baptiste Djebbari a aussi tenu à rappeler ce vendredi 20 mars sur RTL.

"À chaque fois que vous vous déplacez, vous prenez le risque de déplacer le virus. Le combat sanitaire doit être fait dans la discipline de chacun", a martelé le secrétaire d'État aux Transports. Il a aussi souligné que les contrôles dans les gares et les aéroports allaient être renforcés, et que trains et avions allaient continuer à circuler "pour les travailleurs" : "Il n'y aura pas de trains pour partir en week-end."

En revanche, les trajets de citadins souhaitant rejoindre leurs résidences secondaires ne seront pas tolérés.



Jean-Baptiste Djebbari a tenu à rassurer les parents qui étaient en déplacement professionnel cette semaine : ils pourront rejoindre leur famille sans problème. Si un papa parisien voudrait rejoindre en province sa femme et ses enfants qui sont partis avant le début du confinement, il pourra le faire puisqu'il "y a une forme de tolérance pour les familles qui se reconstituent".

Les Français bloqués à l'étranger vont pouvoir rentrer

Le secrétaire d'État aux Transports a également assuré que tout allait être fait dans les dix prochains jours pour que les 120.000 ressortissants encore bloqués à l'étranger puissent rentrer. Ils pourront dans les jours suivants "trouver une place sur des vols commerciaux, ou sur des vols spéciaux", mais aussi "sur des vols d'autres pays". Le gouvernement français se coordonne avec ses partenaires européens pour parvenir à rapatrier tout le monde.