Coronavirus : la SNCF ne contrôle plus les billets de train à bord

publié le 16/03/2020 à 15:41

La SNCF a décidé d'interrompre les contrôles des billets à bord des trains. Une mesure prise pour limiter les contacts entre les contrôleurs et les usagers, les protéger, et ralentir la propagation du coronavirus.

Selon Le Parisien, les portiques d'embarquement installés dans les grandes gares resteront ouverts et les voyageurs pourront accéder directement aux quais. Évidemment, ceci ne veut pas dire que le train devient gratuit. La SNCF en appelle au civisme de ses usagers.

Les contrôleurs continueront à travailler et resteront donc à bord des trains, mais ils n'assureront que des missions de sécurité et de renseignement. Toutefois, si une situation leur paraît anormale, ils pourront déroger à la règle et procéder à un contrôle.

Comme toutes les sociétés de transports, la SNCF va réduire progressivement son trafic longue distance. Il faut s'attendre à une baisse de 50% dès mardi 17 mars.

Toutes ces dispositions destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus ont été prises avant l'annonce d'éventuelles mesures plus radicales. Emmanuel Macron doit s'adresser à la Nation ce lundi 16 mars à 20h.