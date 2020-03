Coronavirus et confinement : les papas exclus des salles d'accouchement

publié le 31/03/2020 à 11:00

Le confinement doit rester strict à l'aube de l'entrée de la France dans sa troisième semaine de limitation drastique des déplacements et des sorties du domicile. Cela suscite parfois quelques frustrations. C'est peu de le dire pour les futurs pères qui ne pourront plus assister à l'accouchement de leur compagne.

C'est déjà la règle à Dreux (Eure-et-Loir). Depuis le 19 mars dernier, l'hôpital a limité les visites en maternité aux parents, et encore, après prise de température. Depuis ce lundi 30 mars midi, toute visite est désormais interdite et les accouchements se font en huis-clos médical pour préserver la santé des bébés, des mamans et des professionnels de santé.

"On est bien conscient que le bébé a besoin de son papa et de sa maman, explique Véronique Julié, présidente de la commission médicale d'établissement. Mais il n'y a pas 150 solutions si on veut limiter la propagation de ce virus qui est méchant quand il frappe fort."

On est dans une période où toutes les décisions sont difficiles à prendre. Véronique Julié, présidente de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Dreux.





Cette décision a du mal à passer chez certains parents et futurs parents. "C'est un moment important dans une vie, une naissance, regrette Noémie, qui doit accoucher d'ici deux semaines. Le papa était là pour la première naissance. Pour la seconde naissance, c'est important aussi."

"On est tout aussi stressée, donc on a besoin d'avoir le papa à côté de nous, ajoute Noémie. Je comprends sans comprendre." Cette mesure d'interdiction d'assister à l'accouchement devrait être étendue dans les jours à venir à bien d'autres établissements en France.