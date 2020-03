Coronavirus et confinement : est-il interdit de faire ses courses en famille ?

et Paul Turban

publié le 30/03/2020 à 15:22

Monique, une auditrice de RTL, a entendu que certains supermarchés n'acceptaient plus les enfants dans cette période de confinement. Or, certains parents, notamment des parents seuls, se retrouvent dans l'obligation de garder leurs enfants. Selon Maître Sylvie Noachovitch, "par la loi ou le règlement, il n'existe pas d'interdiction d'accès des enfants aux magasins."



Il est fortement recommandé de ne pas emmener ses enfants dans de tels lieux qui présentent des risques de contamination et de propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Mais, s'il n'y a pas d'autres solutions que d'emmener les enfants, cela reste autorisé.

Pour cela, évidemment, il faut remplir l'attestation de déplacement dérogatoire. Il est aussi bien sûr recommandé de limiter au maximum ces déplacements en famille, dans la mesure du possible.