Coronavirus et confinement : un boom de la natalité dans 9 mois ?

et Paul Turban

publié le 22/03/2020 à 07:03

C'est une question qui revient chez de nombreux auditeurs de RTL et de nombreux lecteurs de RTL.fr : pourrait-on voir la natalité grimpée mi-décembre 2020, c'est-à-dire dans 9 mois ? On ne peut que formuler des hypothèses, mais cela est vraisemblable. Le confinement pourrait inciter de nombreux couples à créer ou agrandir leur famille.

"Pour les couples, il va probablement y avoir des couples qui vont se déchirer et probablement avoir un boom de la natalité dans 9 mois, parce que, quand on passe beaucoup de temps ensemble, il se passe des choses", explique le docteur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

Autrement dit, ce confinement est un peu un moment de vérité pour les couples. La promiscuité, on y est habitué en vacances, mais sur un temps court et programmé, explique le docteur Ferreri. Là, les personnes n’avaient pas programmé d’être ensemble. Elles ne sont pas forcément disponibles à cause du télétravail. La vie de couple peut être mise à mal."

Si l'on en croit le Global Times, quotidien international officiel chinois, le nombre de divorces a fortement augmenté à la suite des mesures de confinement dans l'Empire du Milieu. Quant au pic des naissances, il est encore trop tôt pour être en mesure de l'observer : rendez-vous à Noël pour découvrir la "génération coronavirus."

> 2. Coronavirus : les soignants en première ligne Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL originals | Durée : 15:13 | Date : 19/03/2020