Le confinement, pour ceux qui ont des enfants à l’école élémentaire, en 6ème ou en 5ème, c’est-à-dire assez âgés pour que l’école soit essentielle et trop jeunes pour être autonomes, l’école à la maison, en plus du télétravail, c’est un enfer.



On a vu surgir sur les réseaux sociaux des blagues du genre : "Une pensée pour les parents qui vont s’apercevoir que le problème, ce n’était pas le prof". On y a même vu le mea culpa d’une mère qui avait mené la guerre à une enseignante dont elle considérait qu’il harcelait son petit ange en lui confisquant son portable, avant de finir par le confisquer elle aussi...

Avantage paradoxal de cette situation, beaucoup de parents vont s’apercevoir qu’enseigner, c’est un métier. Et que c’est très compliqué de transmettre un savoir, même quand soi-même on le maîtrise. Tenez, si un avion parcourt 3.680 km en 6 heures, quelle est sa vitesse horaire? Eh bien, essayez de faire comprendre à un enfant qu’il faut diviser 3.680 par six. Vous allez répéter lentement l’énoncé, vous allez essayer les dessins... Et vous allez devenir chèvre.

Évidemment, ça ne peut marcher que si l’acquisition des savoirs est progressive. En fait, pour que les parents puissent s’en sortir, il faut des programmes qui organisent cette progressivité, et qui appuient chaque nouveau savoir sur des bases solides. Et là, ce n’est pas le cas. Donc, pour aider son enfant dans la période actuelle, il faut pouvoir s’assurer qu’il a bien acquis les savoirs précédents. Et sinon, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière.

Il faut profiter de ce moment pour revoir quelques acquis. Il y a des méthodes excellentes pour ça. Par exemple, les manuels du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les programmes. En mathématiques, pour le CP et le CE1 notamment, on peut refaire le point sur les opérations à partir de parts de tartes et de choses concrètes. N'importe quel parent peut le faire.

Dites-vous globalement que si vous comprenez pourquoi on essaie d’enseigner ça à votre enfant, pourquoi on lui fait faire cet exercice sous cette forme, vous aurez déjà moins de mal à l’aider. Mais autant dire que si vous êtes chez vous et en chômage partiel, c’est peut-être jouable. Si vous êtes en télétravail ou en travail tout court, c’est une autre paire de manches.