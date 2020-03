Coronavirus : faut-il désinfecter les doudous des enfants ?

publié le 28/03/2020 à 05:47

En période de confinement pour cause de pandémie de Covid-19, il faut en premier lieu garder son environnement sain. Faire le ménage et désinfecter certains objets de sa maison devient plus qu'une mesure d'hygiène, c'est un acte de sécurité sanitaire. Pour ce faire, il ne faut rien négliger.

De la poignée de porte à celle du réfrigérateur en passant par le clavier de l'ordinateur, ne laissez nul coin où la main ne passe et ne repasse. Et parmi les objets les plus triturés, on retrouve le doudou. Meilleur ami des enfants, objet réconfortant s'il en est, faut-il en faire un objet à désinfecter ?

Interrogé par BFMTV, le Dr Ducardonnet a répondu à la question posée directement par un enfant. "En théorie, oui. C'est une surface inerte, donc si les parents ou l'enfant excrètent le virus, il peut rester sur le doudou" indique-t-il.

Le coronavirus qui transmet le Covid-19 peut ainsi rester actif sur des surfaces inertes pour une durée qui n'est encore pas déterminée avec certitude. Celle-ci peut néanmoins aller de quelques heures à quelques jours.

De fait, il faudrait logiquement désinfecter un doudou. Mais cet objet étant celui des enfants, qui semblent ne pas développer de formes symptomatiques ou graves du Covid-19, il peut ne pas subir un traitement désinfectant. De plus, "l'avantage du confinement, c'est que ça reste dans la famille. C'est un facteur limitant", assure le médecin, pour qui "il y a peu de risque" de contagion.