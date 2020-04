Coronavirus : comment faire ses courses en toute sécurité ?

publié le 07/04/2020 à 08:29

Même ceux qui avaient fait des réserves avant le confinement vont probablement devoir s'y rendre alors que la France arrive au terme de sa troisième semaine de déplacements drastiquement limités : les courses sont un passage obligé malgré l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19.

Et il faut dire que c'est une épreuve ou une source d'angoisse pour certaines personnes, malgré les gestes-barrière adoptés par les commerces et les supermarchés. En effet, on croise des inconnus, on touche des objets à la portée de tous, on risque de rencontrer un malade... Autant de situations contre lesquelles le confinement nous offre une protection.

Pourtant, inutile de renoncer à se nourrir sous prétexte de craindre d'attraper le virus en faisant ses achats de première nécessité. L'application de gestes-barrière simples suffit à réduire à néant les risques d'être contaminé lors de vos courses.

1. Avant de partir

Avant de partir, vous devez penser à prendre deux choses : votre attestation de déplacement dérogatoire, indispensable pour toute sortie, mais aussi vos propres contenants, sacs, charriots ou cabas. Le risque de contamination par les objets est faible selon les spécialistes, mais pas inexistant : avoir vos propres contenants vous évitera de recourir à un caddie ou un panier touché par d'autres. Si vous le pouvez, munissez-vous d'un masque pour vous protéger la bouche et le nez. En revanche, inutile de porter des gants.

2. Lors de vos courses

En effet, la contamination ne se fait pas par les mains : ainsi, vos gants ne vous protègent pas. Le plus important pendant vos courses est de ne pas mettre vos mains sur votre visage. C'est un geste souvent inconscient, pour se gratter ou remettre une mèche de cheveux déplacée. Or, si vos mains ont été en contact avec un objet contaminé, vous risqueriez alors d'ingérer le virus (avec ou sans gants). Limitez d'ailleurs vos contacts avec des objets dans le magasin : ne touchez que les produits que vous voulez acheter.

3. Au retour : se laver les mains

De retour à la maison, votre premier réflexe doit être de vous laver les mains. N'oubliez pas de bien vous frotter l'ensemble de la main, sans oublier les ongles et le pouce, deux parties souvent laissées pour compte lors des lavages trop rapides.



4. Les produits frais

Ensuite, débarrasser les produits frais de tous les emballages en trop, comme les films plastiques ou les cartons autour des yaourts. Jetez ces suremballages et lavez de nouveau vos mains. Vous pouvez ensuite ranger vos produits frais dans votre frigo.

5. Les fruits et légumes

Pour les fruits et légumes, inutile d'utiliser de l'eau de Javel ou des détergents. Lavez-les correctement avec de l'eau et, éventuellement, du savon, rien de plus. Le mieux, si vraiment vous craignez une contamination, est de les peler et/ou de les cuire, ce qui enlève tout risque.

6. Le pain

Pour décontaminer votre pain, on n'utilise évidement ni eau, ni savon, ni détergent. Pour diviser par 10.000 le risque de contamination, passez-le 4 minutes au four à 63 degrés conseille l'Agence de sécurité sanitaire (Anses).



7. Les autres produits

Pour les produits qui se conservent à température ambiante, il est recommandé de les laisser dans un endroit quelques heures avant de les ranger. Le virus, une fois encore, a peu de risque de se transmettre par les objets, mais il n'a une durée de vie que de 3 ou 4 heures. Il peut donc valoir le coup d'attendre. Et une fois encore, une fois cela fait, lavez-vous les mains.