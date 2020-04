publié le 02/04/2020 à 15:05

Certains symptômes du coronavirus sont déjà bien connus comme la fièvre, la toux et parfois même la diarrhée. Mais certains malades ont également une perte du goût et de l’odorat. Depuis plusieurs semaines, des ORL alertent sur ces symptômes même s’ils sont plutôt rares.

Une étude sur le sujet a été publiée ce mercredi 1er avril par plusieurs spécialistes européens. Selon cette dernière réalisée par une trentaine d’ORL ainsi que des chercheurs de certains hôpitaux en Europe, des patients atteints de ces symptômes peuvent retrouver le goût et l’odorat sur une période allant de 15 jours à 12 mois.



L’étude a été réalisée sur 417 patients positifs au Covid-19 dans plusieurs pays comme la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie ou encore les États-Unis. Parmi eux, 86% personnes présentent des troubles partiels ou complets de l’odorat et 88% ont des troubles du goût. Pour plus de la moitié des personnes interrogées, ces troubles sont apparus au même moment que les autres symptômes déjà connus que provoquent le virus.



Un retour de l’odorat entre 15 jours et 12 mois

Parmi les patients ayant perdu leurs capacités olfactives et gustatives, 44% l’ont récupéré au bout de 15 jours. Pour les autres, le délai risque d’être beaucoup plus long. Elle pourrait même aller jusqu’à 12 mois pour certains cas ont déclaré les médecins et chercheurs, la récupération nerveuse étant un processus plutôt lent. À l’aide de cette étude, l’association de spécialistes demandent à l’OMS d’ajouter l'anosmie et l'agueusie à la liste officielle des symptômes.