publié le 20/03/2020 à 07:40

Tandis que des dizaines de milliers de Français se rendent chaque soir à 20h à leur fenêtre pour applaudir le personnel soignant, les initiatives de solidarité se mettent également en place au sein de la grande distribution. Monoprix propose désormais des livraisons prioritaires aux médecins, aux infirmières et autres professionnels qui luttent chaque jour contre l'épidémie de coronavirus.

"On met en place un système d'authentification sur notre site pour que ces personnes soient livrées en priorité", explique Diane Coliche, directrice générale exécutif de Monoprix.

"Le professionnel hospitalier va s'inscrire par mail. (...) Il va d'ailleurs bénéficier d'une réduction de 10% sur sa commande et va pouvoir choisir le créneau de livraison de son choix et à partir du lendemain. On va alerter nos magasins pour qu'il y ait un suivi particulier de ces commandes, cela demande également des renforts en magasin".

À écouter également dans ce journal

Santé - Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, une sage-femme dénonce la pénurie de masques et les nouvelles recommandations faites aux professionnels de santé. Elle n'hésite pas à parler de "scandale sanitaire". "Nous mettons nos patients en danger", déclare-t-elle.

Confinement - Face à l'épidémie, le premier syndicat de médecine réclame un confinement général de la population. Mais, pour le président de la République Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément la solution. "Tout le monde mange, il faut des gens pour réapprovisionner, pour traiter les déchets. Sinon, on va vers des problèmes en cascade. Il faut assurer la continuité de la nation", a-t-il affirmé hier.

International - Les mesures de confinement se multiplient dans le monde. C'est notamment le cas aux Etats-Unis ou en Argentine. L'Espagne a ordonné hier soir la fermeture de tous ses hôtels.