En pleine crise du coronavirus, le plus grand marché frais d'Europe qui nourrit un Français sur quatre, a adopté de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie. Le marché de Rungis lance le site "Rungis livré chez vous", afin de livrer directement des produits frais, destinés habituellement aux restaurateurs, chez des particuliers. Stéphane Layani, président du marché de Rungis, explique en quoi consiste cette nouvelle plateforme.

"On s'est réorganisés en essayant de servir les Français. On a pris une initiative avec Valérie Pécresse, président de la région Ile-de-France, pour fournir des produits de Rungis : c'est "Rungis livré chez nous". On pense que cette plateforme, qui est une initiative qui servait habituellement la restauration, c'est le moyen via un site internet de mieux livrer les gens confinés chez eux. Nous commencerons la semaine prochaine. C'est un site dans lequel vous allez trouver les produits frais essentiels venant des producteurs d'Ile-de-France, qui seront livrés par une société basée à Rungis. Vous les retrouverez chez vous via des transporteurs comme Chronopost notamment", détaille Stéphane Layani.

Le président du marché de Rungis, espère aussi qu'il y aura beaucoup de demandes de dérogations de maires afin d'ouvrir les marchés. "On est en guerre sanitaire. On respecte et on comprend cette décision. Le Premier ministre a dit qu'il y avait des possibilités de dérogations. Alors demandez des dérogations et sécurisez vos marchés", plaide Stéphane Layani.