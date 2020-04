publié le 06/04/2020 à 09:32

Restez chez vous, c'est la nouvelle règle depuis le 16 mars, date du début du confinement en France. Si vous sortez, il vous faut impérativement une attestation de sortie dérogatoire, disponible depuis le 6 avril sur smartphone et c'est désormais fortement conseillé, un masque de protection.

Ce n'est pas une obligation de porter un masque, mais une recommandation pour toute la population. Alors bien sûr, les masques FFP2 restent réservés aux soignants, mais on nous dit maintenant que les masques "maison" ont aussi leur utilité. C'est le cas de l'Académie nationale de Médecine, qui préconise dans un communiqué publié le 2 avril, le port du masque en tissu.

"Il est établi que des personnes en période d’incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent le virus et entretiennent la transmission de l’infection. En France, dans ce contexte, le port généralisé d’un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur ", peut-on lire dans le communiqué. Mais, comment fabriquer son masque maison ?

Bien penser à se laver les mains

Quelle que soit votre technique pour créer votre masque, il faut penser à vous laver les mains, avant et après cette confection. Plus encore, comme le rapporte le blog Stop-postillons, tenus par quatre médecins généralistes, il faut bien désinfecter votre masque ou le jeter quand vous rentrez chez vous. Plusieurs tutoriels sont d'ailleurs disponibles sur le site, pour les personnes possédant une machine à couture, ou celles qui justement n'ont pas ce type de matériel.



> Tuto 2 : masque avec filtre par Céline, infirmière.

À Toulouse, Agathe et Coraline se sont rencontrées virtuellement pour la confection de masques. Elles travaillent bénévolement et créent les masques de protection, gratuits, avec les élastiques et les tissus qu'ils leur sont envoyé. Elles ont publié une vidéo explicative de la création d'un masque depuis leur page Facebook : "Les petits masques d'Agathe et Coco".