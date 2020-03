publié le 29/03/2020 à 06:02

Rester confiné chez soi afin d'empêcher la propagation trop rapide du coronavirus est déjà un geste de santé publique. Mais régulièrement, chaque jour même, il faut prendre les précautions d'hygiène chez soi pour enrayer une éventuelle contamination. En effet, et surtout s'il y a plusieurs personnes dans le même foyer, il faut bien désinfecter les objets du quotidien.

Tout d'abord, il faut veiller à bien nettoyer les poignées de porte. Nid à microbes, prises en main plusieurs fois par jour, elles peuvent porter les germes d'un contaminé sain et servir de vecteur au virus. Il en va de même pour les robinets ou encore les interrupteurs.

"Il faut désinfecter régulièrement les poignées de portes, les interrupteurs muraux, les lampes de bureau, les claviers d’ordinateurs, les téléphones", préconise Michel Cymes sur RTL.

Tout ce que vos mains touchent fréquemment

Pour désinfecter, utilisez de l'eau de javel ou des lingettes (sauf pour le clavier de votre ordinateur). Si vous souhaitez des produits plus écologiques, le vinaigre blanc sera un allié efficace. Imbibez un chiffon et passez le sur les surfaces à nettoyer. La poignée du réfrigérateur doit elle aussi être désinfectée régulièrement.

Faites de même avec votre téléphone, encore une fois avec une lingette adaptée sur les surfaces planes ou un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse.

Globalement, tout ce sur quoi vous mettez fréquemment les mains doivent être nettoyées bien plus souvent que d'habitude. Mais les sols eux aussi doivent être maintenus le plus sains possible, avec des produits chimiques ou alors un mélange savon noir et vinaigre blanc. Pensez également à désinfecter les couverts et ustensiles de cuisine" Soyez bien plus vigilant que d'habitude.