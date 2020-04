publié le 06/04/2020 à 08:01

Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, l'a annoncé la semaine dernière : une attestation de déplacement numérique peut être utilisée à partir de lundi 6 avril, en complément du dispositif papier, déjà en place pour justifier les sorties dans le cadre des mesures de confinement.

Cette attestation dérogatoire de sortie numérique est disponible sur le site du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. Testée en version bêta (une première version grande échelle destinée à être améliorée par la suite) durant quelques heures samedi dernier, cette attestation numérique propose aux utilisateurs et utilisatrices de remplir, d'abord, le même formulaire que sur les attestations papiers, à savoir : nom, date de naissance, adresse et ville. Il faut cocher le ou les motifs de sortie dérogatoire.

Une fois que vous aurez rempli le formulaire, et il est impératif d'écrire l'heure de sortie. Puis un PDF va se télécharger sur votre smartphone. Il y aura un QR code. Vous pourrez montrer le fichier téléchargé lors d'un contrôle. Ce QR code que les policiers pourront vérifier, montrera à quelle heure vous avez édité le document, pour éviter les fraudes, et les informations que vous avez remplies via le formulaire.