Confinement : quelles activités faire dans un rayon de 10 km ?

publié le 11/04/2021 à 13:00

Cela fait désormais près d'une semaine que toute la France est confinée, et près de trois semaines pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Désormais, les écoles sont elles aussi fermées, mais pendant la première semaine de fermeture, il fallait encore faire l'école à la maison. Dès vendredi 9 avril, les vacances de Pâques prendront le relai sur tout le pays.

Qu'on ait des enfants ou pas, qu'on travaille ou pas, il faudra rester dans la zone des 10 kilomètres autour de chez soi. Dans ce cas, pas besoin d'attestation dérogatoire de déplacement, un justificatif de domicile suffit. Pour des achats, une démarche administrative ou pour se rendre dans un lieu de culte, il reste possible d'aller un peu plus loin, dans la limite de son département ou d'un rayon de 30 kilomètres.

Première étape : définir le rayon de 10 km

Pour éviter de s'ennuyer, la première chose à faire est peut-être d'analyser la situation en calculant le rayon de 10 kilomètres autour de chez soi. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur Géoportail.gouv.fr, la plateforme de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), et de faire "Calculer un isochrone".



Sachez que la distance est calculée à vol d'oiseau, ce qui est très pratique si vous habitez dans un endroit où les routes sont en lacets. L'altitude n'est pas réglementée, rappelle France Bleu Pays de Savoie, ce qui signifie que si vous habitez près de montagnes, vous pouvez parfaitement faire une randonnée jusqu'au sommet, à condition d'être toujours dans le rayon de 10 kilomètres.

Se promener, randonner... Bref, marcher

C'est d'ailleurs l'activité la plus simple à faire dans un rayon de 10 kilomètres : marcher. Si vous êtes sportif ou que vous habitez près d'une forêt ou de montagnes par exemple, vous pouvez improviser une randonnée en regardant les sentiers de grande randonnée (GR) sur mongr.fr ou en trouvant des itinéraires déjà tout faits sur des sites spécialisés. Pensez que dans un rayon de 10 kilomètres, on peut marcher en fait sur 20 kilomètres de diamètre, et encore imaginer des boucles pour rallonger l'effort.

Attention toutefois à vérifier où le masque est obligatoire et où il ne l'est plus, et à en garder un à portée de main. Si la randonnée n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez aussi vous promener plus tranquillement, et redécouvrir votre quartier par exemple.

Courir ou faire du vélo

Autres activités possibles qui vous permettent de vous déplacer dans les 10 kilomètres autorisés : la course à pied et le vélo. D'autant plus qu'en courant ou en vélo, le masque n'est pas obligatoire. Il reste toutefois malin d'en garder un à portée de main, si vous vous arrêtez, que vous passez dans un endroit particulièrement fréquenté, ou si vous croisez une connaissance.

Si vous n'avez jamais vraiment pratiqué ces sports, pensez toutefois à vous échauffer, bien boire, et à ne pas viser des objectifs trop importants dès le début. Vous risqueriez de vous blesser.

Flâner dans un espace vert

Si vous vivez en ville, les espaces verts sont les rares lieux où vous pouvez vous détendre et avoir un peu de place. Pensez à vérifier sur le site de votre mairie, il y a fort à parier que vous pourrez trouver une liste des parcs, et peut-être en découvrir que vous ne connaissiez pas.



Un espace vert peut être un endroit pour laisser les enfants se défouler, mais aussi pour vous défouler vous en faisant du yoga, de la corde à sauter, du fitness et autres sports en tous genres.



Vous avez aussi le droit de pique-niquer, dans la limite de six personnes et à condition de ne pas consommer d'alcool. Dans l'idéal, pour limiter les contaminations, mieux vaut rester avec des membres de son foyer, ou conserver une distanciation physique.

Les "géocaches", une activité pour petits et grands

Si vous ne connaissez pas encore le "geocaching", c'est peut-être ce qui va sauver votre confinement. Ce néologisme qui mélange anglais et français désigne en fait de petites chasses au trésor à faire avec les enfants ou entre adultes. Pour tenter l'expérience, il suffit de télécharger l'application Geocaching. Attention, pour débloquer toutes les "géocaches", il faudra payer pour la version premium. Mais même en version gratuite, de nombreuses cachettes sont accessibles.



Une fois l'application téléchargée, il faut se rendre sur un lieu indiqué par GPS, et suivre les indices donnés par une personne qui a caché un objet, dont la taille peut varier. Une fois la cache trouvée, vous pouvez laisser à votre tour un objet pour les prochains géocacheurs. Une règle doit toutefois être observée : rester discret, pour ne pas donner la solution à d'éventuels autres joueurs dans le coin.



Si vous ne voulez pas dépendre de l'application, vous pouvez aussi organiser vos propres chasses au trésor, de faire durer la magie de la chasse aux œufs de Pâques.