Confinement : comment calculer la zone de 10 km autour de chez vous

publié le 02/04/2021 à 06:01

La mesure qui faisait foi dans 19 départements est désormais étendue à l'ensemble de la France métropolitaine. Il est interdit de se déplacer à plus de 10 km de chez soi, pour quatre semaines à partir de samedi 3 avril, a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée.

Plus précisément, il sera possible de se déplacer dans la journée sans attestation et sans limitation de temps, mais jusqu'à 10 km autour de chez soi. Comme lors des confinements précédents, la distance devrait être calculée à vol d'oiseau.

Pour délimiter cette zone, des sites internet existent. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur Géoportail.gouv.fr. La plateforme de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, permet de déterminer le cercle de 10 km. Une fois sur le site, il suffit de rentrer son adresse, cliquer sur la clé à molette, puis "Mesures" et "Calculer un isochrone". La zone autorisée est indiquée en vert. D'autres sites sont à votre disposition, comme carte-sortie-confinement.fr.

Par ailleurs, les déplacements entre les régions seront autorisés durant le week-end de Pâques, a annoncé Emmanuel Macron.