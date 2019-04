Les 5 conseils de Michel Cymes pour reprendre la course à pied

publié le 05/04/2019 à 09:06

C'est le moment de se remettre au sport. "J'ai été cool pendant tout l'hiver, je n'ai pas trop insisté mais cette fois, le printemps est bien entamé, et si vous voulez avoir la pêche cet été et vous balader en maillot de bain sans raser les murs, c'est maintenant que ça se passe", explique Michel Cymes. La base de la base, c'est le jogging. Vous n'avez besoin que d'une paire de baskets et d'un peu de motivation.



Michel Cymes alerte sur les cinq bêtises les plus répandues parmi les novices ou les occasionnels de la course à pied. Et ce faisant, "j'espère faire de votre reprise de la course à pieds (parce qu'il est clair que vous allez vous y remettre) un moment de plaisir", dit-il.

1. S'échauffer avant de partir

Ne pas s'échauffer est le meilleur moyen de se blesser. Vos articulations ont besoin d'être lubrifiées. Pour cela, vous vous étirez et, tant qu'à faire, vous évitez de rester statique. Un bon échauffement ne se fait pas sur-place. Faites quelques petites foulées, quelques pas chassés, quelques pas de côté et donnez-vous des coups de talons dans les fesses pour réveiller votre organisme.

2. Ne pas trop manger avant le départ

Si vous allez courir le matin, vous mangez et donc vous devez digérer. Et si vous courrez, vous ne pouvez pas digérer correctement donc, pour éviter les problèmes gastriques et les crampes, soyez raisonnable. Misez sur un peu de fromage blanc plutôt que sur les œufs au plat et attendez une trentaine de minutes avant de démarrer.

3. Boire raisonnablement

Il faut boire mais raisonnablement, parce que si la déshydratation est un problème, l'hyper hydratation en est un autre. Si vous avez tendance à boire un litre avant de courir, changez vos habitudes, vous vous sentirez beaucoup mieux dans l'effort. Par ailleurs, buvez de l'eau. Évitez le café et les boissons sucrées qui vous donnent un coup de fouet immédiat sauf que très vite, votre énergie décline.

4. Passez aux toilettes avant

D'abord, je vous signale que pour savoir si on a besoin de boire, un bon petit pipi est toujours utile : la couleur des urines est un bon indicateur. Maintenant, si vous pouvez faire plus qu'un petit pipi, vos performance de jogger seront meilleures. Il n'y a rien de pire pour l'organisme que de se forcer à courir lorsqu'il a autre chose en tête.

5. Écouter son corps

Faire le malin, c'est se voir plus beau qu'on est, faire des efforts sans rapport avec son niveau, c'est ne pas écouter son corps. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir ce qu'est votre niveau donc soyez raisonnable et si, d'une manière ou d'une autre, votre corps dit stop obéissez-lui. Même si il y a un fou furieux de vos amis qui vous dit : "Mais non, tu n'as pas mal, ce n'est rien".