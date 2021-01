Vacances à la montagne : quelles activités faire sans les remontées mécaniques ?

publié le 04/01/2021 à 17:12

Les remontées mécaniques pourront-elles fonctionner cet hiver dans les stations de ski françaises ? Pour le moment, rien n'est certain. À l'issue d'une visioconférence le 11 décembre entre le gouvernement, des élus et les acteurs de la montagne, la date du 7 janvier avait été avancée. Mais, comme pour les restaurants, le gouvernement pourrait revenir sur la date initialement fixée.

En effet, la situation épidémique est toujours "préoccupante", selon Jérôme Salomon dans le JDD. On comptait dimanche 3 janvier plus de 12.400 contaminations en 24 heures. Le froid, les mutations de la Covid-19, mais surtout le retour des vacances de Noël risquent encore d'aggraver les choses.

Les dernières déclarations du ministre de la Santé Olivier Véran "nous ont laissé une fois de plus dans une incertitude totale, sans aucune visibilité pour janvier, impactant de fait les potentielles réservations de février", déplorent pendant ce temps l'Agence Savoie Mont Blanc, qui représente 112 stations de ski de Savoie et Haute-Savoie.

Le ski de fond et de randonnée toujours possibles

Pour ceux qui hésiteraient à se rendre à la montagne cet hiver, il existe tout de même d'autres activités à faire, qui ne demandent pas de remontées mécaniques. Il faudra en revanche toujours respecter les règles sanitaires, comme le couvre-feu et les gestes barrières.

Tout d'abord, il reste possible de skier, à condition de chausser des skis de fond ou des skis de randonnée. Le cabinet de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, l'avait confirmé fin novembre à France Bleu Besançon. "Tous les sports individuels en plein air seront autorisés", expliquait la radio locale.

De la même manière, il sera possible de randonner. Dans la neige, mieux vaut le faire avec des raquettes, et bien équipé. Comme le rapporte La Montagne, il sera notamment possible dans le massif du Sancy de profiter de 24 nouvelles balades thématiques aménagées cet été. Et s'il n'y a pas de neige, il est aussi possible de faire du VTT à la montagne.

Luge, chiens de traîneau et petits plats

Une autre activité, qui devrait plaire aux enfants, c'est la luge. Selon France Bleu Roussillon, les magasins des Pyrénées-Orientales observent même une ruée sur les luges.

Les balades en traîneau tracté par des chiens devraient elles aussi rester possibles tant qu'elles se font dans le respect des gestes barrières. Encore plus original, France 2 propose de découvrir le ski Joëring, du ski tracté par un cheval. Vous pouvez également consulter le site de la station où vous vous rendez pour voir quelles activités elle propose en cette période particulière.

Enfin, les séjour à la montagne restent l'occasion de bien manger. Si les restaurants ne devraient pas pouvoir rouvrir le 20 janvier comme prévu, quelques uns proposent un service de livraison. Autrement, vous pourrez toujours faire des petits plats vous-même, grâce aux recettes de Cyril Lignac.