publié le 07/04/2021 à 15:20

Mardi 6 avril après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec des élèves de 3ème en visioconférence. Le président a donné des perspectives optimistes pour l'avenir, une sorte de calendrier de déconfinement.

Ces perspectives ressemblent comme deux gouttes d'eau à un nouveau pari présidentiel. Le confinement, les mesures barrières et l'accélération de la vaccination permettront "de prendre le virus en tenaille", a assuré le chef de l'État, et donc de reprendre le chemin de l'école comme prévu, même si la situation sanitaire est encore mauvaise.

"La semaine du 26 avril, la rentrée se fera physiquement pour les maternelles et les primaires, vous vous referez une semaine un peu comme ça. Et à partir de la première semaine de mai, vous reprendrez les cours physiquement", a promis Emmanuel Macron aux collégiens avant d'ajouter : "Je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement".

Une réouverture progressive des commerces en mai

Plus de confinement, un brevet des collèges maintenu, le port du masque encore obligatoire cet été, mais une rentrée scolaire un peu plus normale au mois de septembre. Le président se veut optimiste, il s'adresse aussi "aux parents qui n'en peuvent plus", confie un cadre de la majorité. Pour le reste, c'est beaucoup plus flou. Il promet une réouverture progressive des commerces au mois de mai, sans donner beaucoup plus de détails.

Une incertitude qui crispe un peu plus les élus de France. Une soixantaine de maires de grandes villes réclament ce mercredi 7 avril, dans une lettre ouverte, des perspectives claires pour le monde de la culture.