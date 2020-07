Paris : quels sont les parcs et jardins qui restent ouverts toute la nuit ?

publié le 13/07/2020 à 18:05

L'été sera chaud, a d'ores et déjà prévenu Météo France à l'occasion de ses prévisions saisonnières. Et les fortes chaleurs sont pour bientôt : les températures devraient dépasser les 30 degrés à Paris dès dimanche 19 juillet. Mais bonne nouvelle pour les Parisiens, la Ville de Paris va ouvrir des parcs et jardins toute la nuit. 13 le seront cet été, en plus des 123 espaces verts ouverts en continu toute l'année.

Il s'agit du square Louis-XIII (IVe), du jardin des Grands explorateurs Marco Polo et Cavelier de la Salle (VIe), du square Boucicaut (VIIe), du square Émile Cohl et du square Georges Méliès (XIIe), du jardin Federica Montseny (XIIIe), du parc Montsouris (XIVe), du parc Sainte-Périne (XVIe), du square Séverine (XXe) et du square Sergent Aurélie Salel (XXe).

Le parc des Buttes-Chaumont (XIXe) pourra être temporairement fermé les lundi, mardi et mercredi de 22h30 à 7h pour arrosage intensif des pelouses à l’eau non potable. À ces onze jardins ouverts toutes les nuits s'ajoutent deux parcs ouverts uniquement les vendredi et samedi, à savoir le parc jardin Villemin (Xe) et le square Louise Michel (XVIIIe).

En cas de canicule, cinq autres jardins resteront ouverts la nuit, à savoir le parc Monceau (VIIIe), le square Marcel Pagnol (VIIIe), le square Montholon (IXe), le square Ferdinand Brunot (XIVe) et le parc Georges Brassens (XVe).