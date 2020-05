Coronavirus et déconfinement : les pique-niques sont-ils autorisés ?

publié le 17/05/2020 à 11:07

La règle en vigueur depuis le début du déconfinement fixe à 10 personnes la limite pour les rassemblements autorisés. Il n'est pas en revanche précisé s'il s'agit de la famille, des amis, des voisins... A vous de voir qui vous invitez. La police ne contrôlera pas qui sont les personnes à l'intérieur de votre domicile.

On doit toutefois faire preuve de responsabilité pour ne pas faire des fêtes à 50. On a vu ce qui s'est passé après un enterrement en Dordogne, où il y avait 100 personnes et un début de foyer. Pour ce qui est des pique-niques, ils sont autorisés à partir du moment où vous n'êtes pas plus de 10 personnes.

C'est presque mieux de se retrouver dehors, à pique-niquer, qu'à 10 dans un petit appartement puisqu'on peut plus facilement respecter les distances de sécurité. Quand on mange, on ne mets pas de masques, évidemment, donc les distances doivent vraiment être respectées, un à deux mètres entre chaque personne.

Quoiqu'il en soit, si un de vos amis est testé positif, vous ferez partie des "cas contact". Vous serez isolés pendant une semaine, avant d'être testé vous-mêmes.