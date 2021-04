publié le 20/04/2021 à 12:41

Ce mardi, Vous êtes comme ça part sur les traces de "Marie Curry", non pas celles de la célèbre prix Nobel de Physique et de Chimie, mais celles d'une toute nouvelle société de livraison de repas à Bordeaux baptisée avec une autre orthographe, "Marie Curry".

Le principe de cette nouvelle entreprise est d’accueillir des femmes réfugiées et leur permettre de vivre du métier de la restauration. Mariam, qui préfère ne pas donner son nom, a quitté l'Iran il y a quelques années, où elle était comptable. Sa vraie passion a toujours été la cuisine et une fois arrivée en France, elle a pu enfin l'assouvir. "Ici, j'ai passé mon CAP : c'était mon rêve de devenir cuisinière", explique-t-elle.

Les deux fondatrices de "Marie Curry," Elise Thorel et Sandrine Clément, participent directement à l'élaboration des plats dans un atelier de cuisine mis à disposition par l'Institut culinaire de France. "C'est un peu plus compliqué car on ne se comprend pas toujours, mais ce n'est pas en restant chez elles qu'elles vont apprendre le français, donc plus elles seront avec nous, plus elles apprendront rapidement", explique l'une des entrepreneuses.

Objectif : offrir des emplois stables

Au total, une quinzaine de femmes ont rejoint les rangs de "Marie Curry" durant ces derniers mois. Ses parfums épicés font le tour de la métropole bordelaise : ce jour-là, les cuisines iranienne et syrienne sont à l'honneur. "C'est à base de pommes de terre, d'aneth sèche, d'oeufs, avec un peu de safran", décrit Miriam, alors que l'équipe prépare également des pâtisseries.



"On s'enrichit de leur culture : on la met en avant, explique l'une des fondatriceS, et la cuisine, ça rapproche !". "Marie Curry" est en passe de se faire une jolie place dans la restauration à emporter. L'objectif est de travailler avec une cinquantaine d'entreprises bordelaises et d'offrir des emplois stables aux femmes réfugiées et passionnées de cuisine.