publié le 20/04/2021

Selon les dernières annonces gouvernementales, les bars, cafés et restaurants devraient rouvrir leurs portes à partir de la mi-mai. Pourtant, à moins d'un mois de ce jour-J, difficile de savoir si les établissements seront en mesure d'assurer le service. Le gouvernement a appelé à embaucher des saisonniers, même s'ils doivent passer en chômage partiel, mais encore faut-il trouver des candidats.

Situé à côté de l'océan à Carnac, dans le Morbihan, le West pub-restaurant sert habituellement 120 couverts chaque jour. Cette année, le défi risque d'être plus difficile que prévu. "Normalement, j'ai déjà une cinquantaine de CVs à cette période", explique Yann Monneau, le gérant. Pourtant, actuellement, "je n'ai aucun CV, c'est aussi simple que cela. Zéro. Personne". À défaut de pouvoir renforcer son équipe, le restaurateur est prêt à se retrousser les manches : "s'il le faut, je le ferais tout seul, comme l'année dernière".

Un peu plus loin, au restaurant italien le Grissini, l'équipe en salle revient, mais les gérants recherchent désespérément un pizzaïolo et un commis. "Je comprends très bien que si on leur propose de l'emploi dans un autre secteur", ils s'y intéressent, explique l'un d'eux. "C'est avoir plaisir que l'on forme des gens qui n'ont pas du tout d'expérience (...) On recherche plus une attitude qu'une certaine expérience professionnelle", plaide le deuxième.

La désertion des saisonniers pourrait cependant également s'expliquer par le peu de logements à des prix élevés.

