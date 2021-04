Charente : à la rencontre de Solange, 108 ans et doyenne du slam

Charente : Solange, 108 ans d'humanité et de poésie

publié le 14/04/2021 à 16:03

Malgré ses 108 bougies, Solange offre une magnifique leçon de vie et d'optimisme avec sa santé de fer. Vivant en totale autonomie dans sa maison, en Charente, cette femme née le 10 mars 1913 a dû quitter très tôt sa région natale : "J'ai passé mon certificat d'études à 12 ans et puis après je suis partie à Paris travailler chez des gens riches qui demandaient des bonnes".

Solange se remémore les souvenirs qu'elle s'est construits dans la capitale : "Vous savez, Paris était entouré de grilles autrefois et j'ai vu la dernière grille que l'on a enlevée, en 1928, à la porte Maillot". Après avoir connu l'exode en 1940, quittant à pied la ville Lumière, le sort de la vie s'est montré impitoyable avec elle, qui a perdu son mari et ses cinq enfants, tous morts du cancer. "Il ne faut pas que je retourne en arrière mais toujours aller de l'avant", affirme-t-elle.

Malgré la perte de ses proches, Solange n'a jamais baissé les bras : "J'aime la vie parce que la vie est belle, il y a des belles choses à prendre dans la vie", se réjouit la centenaire. Pour entretenir sa mémoire, Solange compose des poésies et crée des poèmes qu'elle mémorise sans prendre de notes. Pour cela, elle n'écrit rien et crée oralement chaque vers, qu'elle retient ensuite avant de les réciter sans la moindre hésitation de manière plus que bluffante. À 108 ans, Solange est sans aucun doute la doyenne du slam dans le monde.

Solange, dans sa maison en Charente Crédit : Denis Granjou/RTL