Normandie : un DJ anime un atelier de musique techno dans un Ehpad

publié le 16/04/2021 à 12:00

Direction la Normandie avec une initiative originale que l’on doit à un Disc-Jockey. On sait que les boîtes de nuit sont fermées depuis plus d'un an maintenant, du coup DJ Kaillot a créé un atelier techno dans une maison de retraite, à Grand-Quevilly, près de Rouen.

Tous les vendredis, on sort les amplis, les claviers et les platines. Attention les oreilles, car cela tape dans les tympans. "On a lancé le projet il y a un an. On s'habitue maintenant parce qu'au départ on était plutôt surpris et Christian nous a proposé ce projet. On n'était pas hyper convaincus, mais au fur et à mesure les résidents ont pris des percussions, on a acheté du matériel et tout le monde adore", décrit Jean-Marc Venard, le directeur de l'Ehpad, les Jardins de Matisse.

Christian c'est DJ Kaillot, c'est lui qui initie les résidents à la techno. Les élèves sont assidus et concentrés, comme Mireille et Jacqueline. Cet atelier a bien des vertus, selon le directeur de l'Ehpad : "Il y a la découverte d'une nouvelle culture musicale et toute la pratique qu'il y a avec la main (...) pour l'arthrose, pour la manipulation technique, ça apportait beaucoup de choses". Mireille, bientôt centenaire confie : "Ça me plaît beaucoup, c'est une musique de jeunes ! On est en discothèque, je vous assure que c'est assez plaisant".

