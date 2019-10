publié le 11/10/2019 à 08:02

La colère des salariés de l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon. La direction l'a confirmé jeudi, le site qui fabrique des pneus poids lourds fermera bien d'ici à la fin de l'année prochaine. Impensable pour les quelques 619 employés.

Certains excédés, à bout, ont carrément pris à partie jeudi l'un de leurs dirigeants. "Je perds mon travail. Est-ce que toi tu perds ton travail ? Non !", tempête l'un des salariés vendéens. "Dis combien tu gagnes ! Dis-le", s'emporte-t-il ensuite dans un échange houleux avec le directeur poids lourds Europe du groupe.

La direction de Michelin promet un accompagnement personnalisé pour les salariés des dispositifs de mobilités internes notamment. "Je me vois mal aller dans un autre site de Michelin en France", estime Mickaël a 26 ans, embauché il y a 4 ans chez Michelin.

"Moi je fais ma vie ici. On a fait le 4x8h, on a travaillé le week-end, on n'a pas compté nos heures, on a même fait des jours supp' (...). On croyait que tout allait bien et, du jour au lendemain, on nous dit : 'Vous comprenez, on ne peut plus produire autant, le marché s'écroule'", témoigne-t-il. Il y a deux semaines déjà, Michelin avait annoncé une autre fermeture d'usine, celle de Bamberg, au sud de l'Allemagne qui emploie 858 salariés.

À écouter également dans ce journal

Sylvie Goulard - Emmanuel Macron avait proposé le nom de son éphémère ministre au poste de Commissaire européen, mais la candidature de Sylvie Goulard, qui fait l'objet d'enquêtes en France, notamment pour emplois fictifs, a été rejetée.

Football - Les Français affrontent l'Islande à Reykjavik ce vendredi. Cette confrontation sera la première de 2 rencontres décisives dans la course à la qualification pour l'Euro 2020.