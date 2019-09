publié le 17/09/2019 à 18:01

Dans les cuisines d'ONA, le restaurant de Claire Vallée, viandes, poissons, laitages sont bannis. ONA, 3 lettres pour "origine non animale", le premier restaurant gastronomique français 100% vegan.

Un concept créé et porté par cette cheffe de 39 ans.Une alchimiste autodidacte qui transforme les classiques de la gastronomie française avec des plats surprenants qui ont déjà attiré l'attention du prestigieux guide Michelin.

Pourtant, rien ne prédestinait Claire Vallée à faire carrière en cuisine. Plus jeune, elle ne cherchait pas encore les accords mais les trésors, elle se rêvait archéologue. Et pour financer ses études, elle s'est lancée dans la restauration...pour ne plus en sortir.

Devenue cheffe, elle se détourne peu à peu de la viande, du poisson, et de tout ce qui provient des animaux. Un voyage en Thaïlande renforce ses convictions et elle revient végétarienne, avant de devenir vegan.

En route vers les étoiles Michelin

"Je ne pense pas que c'est un phénomène de mode, je pense qu'il y a une prise de conscience générale et qu'on peut se nourrir autrement avec plus d'éthique, plus d'écologie et plus de santé aussi derrière ça", déclare-t-elle convaincue.

Partis de rien il y a trois ans, Claire Vallée et son équipe rêvent maintenant de décrocher une étoile au guide Michelin.Pour faire de leur philosophie, un nouvel élan pour la gastronomie française.