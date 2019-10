Les salariés de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon attendent plus d'information

AFP

publié le 10/10/2019

Le fabricant de pneumatiques Michelin a annoncé, jeudi 10 octobre, la fermeture "d'ici fin 2020" de son usine de La Roche-sur-Yon en Vendée. Le site, spécialisé dans les pneus pour poids lourds, compte 619 salariés. Il était menacé depuis plusieurs semaines en raison des "difficultés du marché" et d'une "concurrence exacerbée", notamment de la Chine.

"Michelin" va proposer aux partenaires sociaux d'engager au plus tôt la négociation d'un accord portant sur un plan d'accompagnement des salariés" avec des mesures de préretraite et des dispositifs de mobilité interne et externe, selon un communiqué du groupe. Le géant français du pneu promet que chaque salarié concerné pourra "rester au sein de l'entreprise en France".

Pour financer l'opération, environ 120 millions d'euros seront provisionnés selon le groupe, qui s'engage aussi à lancer "un projet public-privé d'envergure pour donner un nouvel avenir au site" qui a ouvert en 1971. 70 millions d'euros avaient été déjà investis, grâce au "pacte d'avenir" lancé en 2016. En vain.

L'usine de Cholet aussi concernée

Par ailleurs, 74 personnes travaillant à l'usine de Cholet (Maine-et-Loire) à la fabrication de "mélanges de gomme" pour La Roche-sur-Yon "sont concernées par le projet de fermeture". "Au-delà des mesures de pré-retraite", chacune "se verra proposer un nouveau poste sur le site" de Cholet, a précisé le groupe, assurant qu'il n'y aurait "pas d'impact pour les salariés des autres usines françaises".