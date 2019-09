Marc Veyrat attaque le guide Michelin en justice après avoir perdu sa 3e étoile

publié le 23/09/2019 à 20:14

Marc Veyrat s'accroche à son étoile. Le chef cuisinier a décidé de poursuivre en justice le Guide Michelin pour connaître "les raisons exactes du déclassement" de son restaurant La Maison des Bois, auquel avait été retiré en janvier sa troisième étoile, a annoncé son avocat lundi 23 septembre.

À la suite de ce déclassement, le chef avait demandé à ne plus figurer dans le célèbre guide. Marc Veyrat est un des plus grands chefs cuisinier français : 20/20 au Gault et Millau, trois fois trois étoiles au guide Michelin. Mais, à 69 ans, le chef savoyard a été déchu de sa troisième étoile, en janvier, un an après l'avoir obtenue.

Alors que le Michelin a pour tradition de ne jamais se justifier, le célèbre chef au chapeau appelait déjà à l'époque, sur RTL, à connaître les raisons de ce déclassement : "Je ne me laisserai pas faire, je vous le dis. Je suis combatif ! Je trouve que ce n'est pas normal".



L'audience en référé (procédure d'urgence) devant le TGI de Nanterre est prévue le 27 novembre, selon l'avocat.