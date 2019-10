Islande-France : quelle équipe pour les Bleus sans Mbappé, Lloris ni Pogba ?

publié le 09/10/2019 à 16:33

L'heure de vérité arrive pour l'équipe de France de football dans la poule H des éliminatoires de l'Euro 2020. Devancés par la Turquie à la différence particulière en raison de leur défaite à Konya en juin (2-0), Didier Deschamps et ses hommes se rendent en Islande, 3e du groupe à trois points des deux leaders, avant de recevoir les Turcs.

Avant les deux derniers matches face à la Moldavie (5e) et en Albanie (4e), ces deux rendez-vous des vendredi 11 et lundi 14 octobre (20h45) seront certainement décisifs pour l'attribution des deux premières places qualificatives, la première offrant par la suite un tirage au sort a priori plus favorable. L'Euro aura lieu du 12 juin au 12 juillet prochain.

Sans Kylian Mbappé, Paul Pogba ni N'Golo Kanté, les Bleus avaient parfaitement négocié les rendez-vous de septembre, contre l'Albanie (4-1) et Andorre (3-0) au Stade de France. Pour cet enchaînement Islande-Turquie, Kanté est de retour. Mais Mbappé, initialement convoqué, a dû déclarer forfait. Autre absent de marque, le gardien et capitaine Hugo Lloris.

Mandanda, au moins aussi fort que Lloris ?

De retour à son meilleur niveau, Steve Mandanda présente de solides garanties pour assurer l'intérim. Devant lui, la défense centrale Raphaël Varane-Clément Lenglet tient la route. Benjamin Pavard est apte pour jouer à droite. Lucas Hernandez assure qu'il est lui aussi "à 100%" pour occuper le côté gauche.

Avec Kanté, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko voire Tanguy Ndombélé, le sélectionneur est confronté à des problèmes de riche au milieu. La paire Kanté-Matuidi est pressentie pour débuter en Islande, même si Tolisso a marqué des points en remplaçant le premier en septembre.

Docteur Olivier et Mister Giroud

Sur le papier, Deschamps dispose aussi de valeur sûre devant. Mais la situation conjoncturelle des deux leaders d'attaque, Olivier Giroud et Antoine Griezmann, soulève quelques interrogations. Le premier ne joue quasiment plus à Chelsea. Le second peine à s'adapter au Barça, où il a été laissé sur le banc le week-end dernier en Liga.





Le grand barbu n'a disputé que 18 petites minutes avec le club de Londres depuis le dernier rassemblement, à cause d'un virus puis de la concurrence. L'appel de Deschamps lui a fait du bien, mais ça n'aide pas à retrouver la forme. "C'est quand même insuffisant sur le plan athlétique. Il ne peut pas être à son meilleur niveau en n'ayant pas un minimum de temps de jeu", a pointé le sélectionneur la semaine dernière.



La concurrence de Wissam Ben Yedder, en grande forme avec Monaco, pourrait l'inciter à se poser des questions. Revenu dans le groupe France en juin, après plus d'un an d'absence, l'ancien Sévillan s'est mis en valeur lors de ses deux dernières apparitions sous le maillot bleu, contre Andorre, avec un but en juin (4-0) comme titulaire, puis en septembre (3-0) en sortant du banc.

Coman et Ikoné encore bluffants ?

Sur les ailes, le départ de Mbappé laisse Deschamps dans la même configuration qu'en septembre, quand deux éléments offensifs s'étaient particulièrement distingués : Kingsley Coman et Jonathan Ikoné.



Le premier a pris la carrure d'un titulaire en puissance aux yeux de Deschamps, lequel l'a couvert d'éloges après ses prestations (3 buts en 2 matchs) contre l'Albanie et Andorre. Le second a aussi marqué des points, en marquant comme remplaçant de Thomas Lemar puis en délivrant une passe décisive après avoir été aligné d'entrée.



Enfin, après la blessure de Mbappé, Deschamps a choisi de rappeler Alassane Pléa, en forme avec le Borussia Mönchengladbach. Mais l'ancien Niçois n'aura probablement aucun temps de jeu dans les prochains jours.

Le 11 de départ possible en Islande :

Mandanda - Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez - Kanté, Matuidi - Coman, Griezmann, Lemar (ou Ikoné) - Giroud.