publié le 26/09/2019 à 07:04

Le géant du pneu vient d'annoncer la fermeture d'une de ses usines en Allemagne. Dans la foulée, le patron du groupe a reconnu auprès des syndicats français que l'avenir du site de La Roche-sur-Yon était compromis.

L'usine de 650 salariés fabrique des pneus de poids lourds, mais les commandes sont en chute libre. "J'y suis depuis plus de 32 ans et je sens que ça va très mal", explique Stéphane, ouvrier sur les lignes.

D’ailleurs, pour la CGT qui tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs années et dénonce les mensonges de la direction qui ne tient pas ses promesses en matière d’investissement, l’annonce de la fermeture du site ne devrait pas tarder. Un scénario écrit d’avance.

"Cela fait cinq, six ans qu’on sent que le site de Michelin était à plus ou moins long terme menacé", raconte Anthony Guilloteau délégué syndical. "Le site de la Roche-sur-Yon fait du bénéfice, le seul souci que cela pose à Michelin, c’est qu’il n’est pas assez rentable" poursuit-il. 650 emplois sont en jeu à La Roche-sur-Yon.

