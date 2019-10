publié le 10/10/2019 à 18:37

Gros coup dur pour Emmanuel Macron. Le Parlement européen a rejeté la candidature de Sylvie Goulard à la tête de la Commission européenne, un rejet massif avec 82 voix contre 29 et une abstention. Le chef de l'État, qui avait proposé son nom, a réagi cet après-midi avec un agacement visible.

"J'ai proposé trois noms à la Présidente (de la Commission européenne) Ursula von der Leyen. Elle m'a dit 'Moi je veux travailler avec Sylvie Goulard. Je la connais, je sais ce qu'elle vaut, j'étais un peu ministre de la Défense avec elle, ça a été une grande parlementaire européenne, elle connaît très bien ses sujets. Proposez-moi Sylvie Goulard'", relate Emmanuel Macron.

"J'ai dit : 'Attention ! Sylvie Goulard est une femme d'une grande probité, je la connais. Ça fait deux ans qu'il y a une enquête sur des sujets qui la concernent'. Elle n'est même pas mise en examen sur ce sujet après deux ans. J'ai dit : 'Attention les polémiques. Je connais les gens qui peuvent créer des polémiques'", indique le président. "On m'a dit : 'Votre nom est formidable, on le prend' et puis à la fin on dit 'ah finalement on n'en veut plus'", déplore-t-il. "Il faut qu'on m'explique", a-t-il conclu.

