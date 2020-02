publié le 11/02/2020 à 06:37

C'est l'un des effets pervers d'une loi pourtant tournée vers les plus modestes. Depuis 4 ans, la loi Garrot contraint les grandes surfaces à donner leurs invendus. Cela a permis aux associations de récolter de nombreuses denrées alimentaires et de les distribuer. Pourtant, ces dons sont désormais, une diminution de 5 % l'an dernier, selon une étude Ipsos.

À la Banque alimentaire de Bordeaux, des milliers de dons sont récoltés chaque jour à l'entrepôt. "Je vois une ou deux mandarines fatiguées pour une dizaine qui sont bonnes, ce sont des produits que l'on récupère volontiers", confie Philippe Idiartegaray au milieu des palettes, gilet orange sur les épaules. Le directeur note une baisse en provenance de la grande distribution : "Beaucoup de magasins donnent moins qu'avant. Ce n'est pas qu'ils sont moins portés sur le don. Ils gèrent mieux les flux, de manière très très serrée."

"Aujourd'hui, 91 % des magasins déclarent faire du don, contre 96 % l'an passé, note aussi Maroussia Termignon, commercial pour une start-up qui met en relation magasins et associations. Les magasins gèrent mieux leurs caisses à travers notamment la promotion des produits à date très courte".

Cela oblige les banques alimentaires à s'adapter. "C'est très compliqué à gérer, et le fait de devoir aller vers plus de magasins pour avoir la même quantité, voire un peu plus, demande de notre part encore plus de mobilisation." Pour maintenir le même volume de dons que l'an passé, la Banque alimentaire de Gironde ne sollicite plus 45 mais 60 grandes surfaces.

