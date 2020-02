Pourquoi le coronavirus est moins dangereux pour les enfants

Des personnes masquées à cause du coronavirus

publié le 10/02/2020 à 06:05

Un petit garçon britannique, âgé de 9 ans, figure parmi les cinq nouveaux cas de coronavirus signalés en France, samedi 8 février, par la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

L'enfant, scolarisé en CM1 à l'école de la station des Contamines (Haute-Savoie), et ayant aussi fréquenté un jour une école de Saint-Gervais, a été testé positif mais n'a exprimé que des symptômes mineurs.

Depuis le début de l'épidémie, que ce soit en Chine ou ailleurs, peu d'enfants ont été contaminés par le coronavirus et les experts de santé ont dû mal à déterminer pourquoi. Mais ils s'en réjouissent, entre guillemets, car ils estiment que les mesures d'hygiène imposées sont plus difficiles à respecter pour les plus petits.

Les médecins chinois pensent que les enfants sont moins touchés car le virus est parti d'un marché de fruits de mer à Wuhan. Un endroit principalement fréquenté par des adultes.

À Contamines, les parents restent calmes

Là où les spécialistes se veulent rassurants, c'est que chez les enfants la forme de coronavirus est souvent beaucoup moins grave. Ils ont en général peu ou pas de symptômes. Et sont potentiellement moins contagieux.

C'est d'ailleurs ce qui a mené les parents et les autorités de Haute-Savoie à ne pas céder à la panique, après la révélation du cas du garçonnet britannique à la station des Contamines.

Mais par mesure de précaution, la centaine d'élèves de l'établissement, ainsi que les 250 autres de l'école de Saint-Gervais, resteront chez eux la semaine prochaine. Les parents vont être contactés pour savoir s'ils ont des symptômes ou s'il faut faire des tests.