Grande distribution : va-t-on vers la fin du modèle hypermarché ?

publié le 07/01/2020 à 08:30

Ce lundi 6 janvier, il y a eu trois événements qui nous dépeignent exactement ce qui se passe dans le monde de la grande distribution. Vous avez Auchan, qui s'inquiète pour l'avenir de 1.000 emplois dans ses hypers, Carrefour qui a racheté une start-up qui fait de la livraison de repas au bureau pour des salariés qui n'ont pas de cantine et vous avez Coca-Cola, qui refusait ce lundi également de livrer les magasins Intermarché et Neto en France.

À Auchan, on verra ce qu'annonce la direction du personnel dans les prochains jours, ce lundi les représentants du personnel n'ont pas eu de chiffrage officiel mais les syndicats ne se font pas d'illusion. La tendance est d'ailleurs à la baisse d'effectif dans la grande distribution. 10% du chiffre d'affaires des grandes surfaces passent maintenant par les caisses automatiques.

Selon le cabinet Nielsen et la Fédération du commerce et de la distribution, on a déjà supprimé 150.000 emplois de caissiers en 10 ans.

Guerre des prix chez Coca-Cola

Coca-Cola c'est la guerre des prix. Les discussions annuelles entre les grandes enseignes et leurs fournisseurs ont débuté il y a quelques jours, elles vont se finir fin février et c'est donc comme tous les ans un bras de fer houleux. Le groupe Coca rappelle aux grands magasins qu'il fixe les règles et qu'il est indispensable aux rayons des grandes surfaces.

Une guerre d'un autre temps pour les consommateurs, qui veulent des prix bas certes, mais pas uniquement. On observe depuis deux ans que les Français consomment moins qu'avant mais mieux. Les consommateurs vont délaisser les produits bas de gamme et transformés et préférer les produits Bio par exemple.

À Carrefour, accent sur le digital

Carrefour, c'est la stratégie du digital. C'est l'autre pendant évidemment, l'évolution de l'hypermarché, un investissement qui traduit les nouvelles habitudes de consommation des Français. L'hypermarché va devenir de plus en plus un hub logistique, un entrepôt à la Amazon.



L'hypermarché représente encore 50% du commerce, seulement désormais on papillonne plus qu'avant. Le principe d'un lieu unique où on achète tout, a fait son temps. Désormais nous faisons nos courses dans 8 enseignes différentes chaque mois. Pour les grandes surfaces cette petite déperdition est lourde d'un point de vue financier, d'autant que les hypermarchés ont perdu l'aspect exhaustif. Quand un hyper propose 100.000 références en rayon, Amazon en aligne 300 millions en un clic...