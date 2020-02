publié le 10/02/2020 à 19:02

Député des Landes et porte-parole du Parti socialiste, Boris Vallaud était dans la même promotion de l'ENA (École nationale d'administration) qu'Emmanuel Macron. Invité de RTL Soir, il s'est exprimé sur leur relation actuelle.

"Je n'ai pas de problèmes personnels avec Emmanuel Macron que je n'ai pas vu depuis longtemps. On est un peu fâchés, je ne vous le cache pas", a concédé l'homme politique. "J'ai un problème et un désaccord politique profond avec lui. Est-ce qu'il a changé ? Sur le plan humain, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Sur le plan politique, tout ne me surprend pas", a déclaré Boris Vallaud, ajoutant qu'Emmanuel Macron avait déjà un penchant libéral "plus ou moins affirmé" à l'époque où ils étaient étudiants.



Boris Vallaud est également membre de la commission spéciale qui examine en ce moment le projet de loi de la réforme des retraites. Selon lui, "il y a une impréparation profonde du gouvernement stupéfiante". "Il y a une part optimiste en moi qui espère que ce ne soit que de l'amateurisme et de l’impréparation. Il y a la part inquiète qui est de me dire : attention, est-ce que derrière ce qui est flou il n'y a pas des embrouilles", a concédé le député PS.

Il faut une démocratie vivante et exigeante Boris Vallaud, député PS Partager la citation





Boris Vallaud estime que "les Français méritent un débat parlementaire de qualité", ce qui n'est pas le cas en ce moment. "Quand le gouvernement travaille depuis deux ans et demi sur une réforme aussi majeure, il doit laisser le temps, mais il a fait le choix d'une procédure accélérée", déplore-t-il.

Signataire d'une tribune dans le quotidien l'Humanité qui demande le recours à un référendum pour cette réforme, Boris Vallaud estime en effet qu'il faut "une démocratie vivante et exigeante qui ne soit pas escamotée".