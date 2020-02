Haute-Savoie : les raisons du déplacement d'Emmanuel Macron

publié le 10/02/2020 à 08:24

Ce sera sûrement l'une des images de la semaine : Emmanuel Macron en doudoune constatant ce paysage qui se métamorphose sur le sommet des Alpes, en symbole du changement climatique. La mer de Glace a perdu 129 mètres en trente ans à cause du phénomène.

Mais le président de la République, en déplacement dès le mercredi 12 février en Haute-Savoie, sera vite rattrapé par le quotidien. Il doit en effet également rencontrer les maires locaux et la pollution de la vallée de l'Arve. Début janvier, la préfecture du département avait placé la vallée en alerte rouge pollution à cause des particules fines et une pollution routière particulièrement forte, notamment durant l’hiver.

Emmanuel Macron fera aussi face à une tartiflette de colère concernant le Mont-Blanc lui-même. Le maire de Saint-Gervais, qui dans une lettre s’est défini comme un "gilet blanc", a demandé au président de la République de mieux s’occuper du plus haut sommet français afin de combattre les incivilités, comme par exemple ces touristes suisses qui se sont rendus en haut de la montagne avec... un jacuzzi.

Faire face à une vague verte aux municipales

Cette visite du chef de l'État intervient dans un contexte politique particulier. En général, Emmanuel Macron prend part aux sujets écologiques pour tenter de s’extraire des petits soucis du quotidien, comme la réforme des retraites. Ici, un mois avant les municipales, il s’agit plutôt de faire face à une éventuelle vague verte. En effet, les sondages indiquent d’éventuels bons scores pour le vote écologique aux prochaines élections. Dans les semaines qui viennent, le Président fera sûrement d’autres allusions aux préoccupations environnementales. Ce déplacement tombe ainsi à pic.

En ce qui concerne les sujets écologiques, l'opinion des Français sur Emmanuel Macron est assez partagée. Malgré son conseil de défense écologique, qui se tiendra une quatrième fois ce mercredi, il n’y a pas de mesures concrètes pour l’instant. La lutte contre le plastique, comme le recyclage, fait partie de travaux sur le long terme, dont il est difficile de tirer des bénéfices. Par ailleurs, le président de la République a surtout eu une posture écologique à l'étranger - il a même été sacré champion de la terre à l’ONU en septembre 2018. Deux ans avant la présidentielle, Emmanuel Macron travaille donc son écologie de proximité. La prochaine fois, le Mont-Blanc à vélo pour le président ? Chiche.

Le plus

Un iceberg gigantesque se dirige vers l’océan Atlantique. Cette plaque glacée, dont les dimensions sont hors normes - 160 km de long, une surface de 6 000 km2 pour un poids de 1 000 milliards de tonnes -, s'est désolidarisée de l’Antarctique en 2017 à cause de la hausse des températures. Il se dirige désormais vers l’Atlantique, mais devrait peu à peu perdre de son épaisseur. On dit que cet iceberg mesure deux fois Paris ou qu’il est aussi grand que le département du Gers ou de la Haute-Garonne. Un choix à faire en fonction de son lieu de vie ou de vacances.

La note

15/20 aux associations contre l’agrandissement de l’aéroport de Nice. Faut-il ou non agrandir le deuxième hub de France, qui a accueilli 14 millions de passagers en 2019 et peut être 21 millions d’ici dix ans ? La justice administrative va se pencher sur le sujet depuis que trois associations de défense de l’environnement ont déposé un recours. La contestation face aux travaux d’aéroports est une vraie tendance en France.