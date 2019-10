et AFP

publié le 23/10/2019 à 05:36

Le voisin du petit Tony relaxé. Cet homme de 34 ans, poursuivi pour "non-dénonciation de mauvais traitements" suite à la mort en 2016 chez ses voisins du petit Tony, 3 ans, décédé sous les coups de son beau-père, a été relaxé mardi par le tribunal correctionnel de Reims.

L'homme, reconnu travailleur handicapé et sans antécédent judiciaire, comparaissait libre à l'audience. "Tout le monde dans l'immeuble a, à un moment, entendu Tony pleurer", a affirmé le juge Pierre Creton, citant les témoignages de plusieurs voisins.

"Je ne pouvais pas imaginer ce qui se passait", a répondu le prévenu. "On ne savait pas. On ne le supposait même pas, c'était inconcevable". Il a expliqué qu'il passait du temps à s'occuper de sa compagne, gravement malade, et finalement décédée d'un cancer.

Son avocate, Me Ludivine Braconnier, avait plaidé la relaxe. Elle a souligné qu'il avait prévenu le bailleur social des bruits qu'il entendait et posé une affichette dans l'ascenseur pour interpeller les autres habitants de l'immeuble.

Le beau-père mis en examen pour "meurtre"

Le 26 novembre 2016, le petit garçon avait succombé à "une rupture de la rate et du pancréas" liée à des coups dans l'abdomen, selon le procureur Matthieu Bourrette. De "très nombreux hématomes" avaient aussi été relevés, accréditant la thèse de violences "habituelles". Le beau-père, mis en examen pour "meurtre" et placé en détention provisoire depuis le 28 novembre 2016, doit être jugé devant la cour d'assises de la Marne début 2020.

La mère, qui a effectué quatre mois de détention avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire, a elle été mise en examen pour "non-assistance à personne en péril" et "non-dénonciation de mauvais traitements" sur mineur.

