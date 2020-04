VIDÉO - Sport à la maison durant le confinement : l'exercice de Makis Chamalidis

publié le 08/04/2020 à 12:45

Durant toute la durée du confinement en France, en place depuis le mardi 17 mars et au moins jusqu'au mercredi 15 avril, le service des sports de RTL vous propose de garder la forme avec les "Étoiles du Sport". Chaque jour, un sportif ou une sportive, d'hier ou d'aujourd'hui, livre un conseil d’exercice à faire chez soi.



Après Marie-José Pérec, Samir Aït Saïd, Perrine Laffont, Melvyn Richardson, Élodie Clouvel, Fabien Galthié, Hélène Defrance, Denis Gargaud, Mathilde Gros et Alain Boghossian et Mélina Robert-Michon, place au psychologue du sport Makis Chamalidis, mercredi 8 avril.

"Dans cette période où tous nos repères traditionnels sont chamboulés, il y a un vrai besoin de se recentrer sur soi et de trouver notre rythme de croisière, souligne l'homme de 51 ans. Finalement, il est question de bien manager son énergie, et on est tous content quand on reçoit un message ou un coup de fil d'une personne bienveillante, positive".

"Ce serait ça mon idée pour aujourd'hui : faire un casting énergisant. Cherchez dans votre agenda tous les numéros de personnes sympas, dont certaines perdues de vue. Le critère est simple : ce sont eux qui vous donnent de l'énergie. Vous allez voir à quel point ça fait du bien".