Confinement : les conseils sport de Michel Cymes et Christophe Brun

publié le 22/03/2020 à 11:31

En ces temps de confinement, il est tout à fait possible de faire un peu de sport pour se maintenir en forme tout en respectant les consignes sanitaires. Si les grands sportifs savent déjà comment, une grande majorité des Français n'est pas si habituée à l'activité physique quotidienne et a parfois besoin d'être guidée.

"Il faut essayer de bouger plusieurs fois dans la journée plutôt que de faire une session de sport d'une heure, propose Christophe Brun, fondateur de l'entreprise Betterise, une application aidant les utilisateurs à mieux vivre en bougeant plus. Monter et descendre les escaliers 10 fois à trois reprises dans la journée ou s'asseoir et se relever plusieurs fois de sa chaise par exemple", poursuit-il.

Même sans mettre en place d'exercices, il est possible de faire travailler son corps grâce aux activités domestiques : faire un grand ménage, réparer une fenêtre, voir s'occuper du jardin pour ceux qui ont la chance d'en avoir un...

Et pour ceux qui veulent sortir courir, Christophe Brun a une méthode pour respecter l'injonction de brièveté des sorties. Il conseille une sortie de 30 minutes. "Entre cinq et dix minutes tout doucement, puis une accélération sur les 10 autres minutes. Enfin on se laisse 5 minutes pour rentrer chez soi".