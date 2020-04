VIDÉO - Sport à la maison durant le confinement : les exercices de Fabien Galthié

et Isabelle Lange

publié le 30/03/2020 à 21:30

Durant toute la durée du confinement en France, en place depuis le mardi 17 mars pour au moins deux semaines, le service des sports de RTL vous propose de garder la forme avec les "Étoiles du Sport". Chaque jour, un sportif ou une sportive, d'hier ou d'aujourd'hui, livre un conseil d’exercice à faire chez soi.



Après l'ancienne championne d'athlétisme Marie-José Pérec, le gymnaste Samir Aït Saïd, la championne olympique de ski de bosses Perrine Laffont, le handballeur Melvyn Richardson et la pentathlète Élodie Clouvel, place au sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, lundi 30 mars.

L'ancien demi de mêlée de Colomiers et du Stade Français (51 ans) profite de confinement pour réfléchir, se reposer et effectuer des exercices de respiration, avec des postures d'étirement. "C'est une forme de yoga que j'ai inventée durant ma carrière de joueur et que j'ai conservée", explique-t-il. "C'est très très calme, très doux". Découvrez-le en mouvement.