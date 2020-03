publié le 23/03/2020 à 10:18

Confinée à Paris avec son mari et son petit-garçon, la triple championne olympique d'athlétisme Marie-José s'est "concoctée un petit programme" pour rester en pleine forme, avec "un peu de yoga" le matin et "une petite séance de sport" l'après-midi.

Ce lundi 23 mars sur RTL, elle vous donne un exercice à faire chez vous pour garder le moral et la santé : celui de la "chaise sans fond". "On se met dos au mur à 90 degrés et on imagine qu'il y a un chaise, explique-t-elle. Donc on s'assied, bien relâché, les bras sur les côtés, et on sert les abdos en collant bien les épaules sur le mur".

"Cela fait travailler le dos, les abdos et les cuisses en même temps, poursuit-elle. Quelques fois, avec mon garçon, on fait des petits challenges comme ça : on se dit aujourd'hui on fera 10 secondes, demain 12 et puis on monte comme ça". Une manière "géniale de faire passer le temps" assure l'athlète.