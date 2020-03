Santé : quelles activités pratiquer quand on n’aime pas le sport ?

publié le 03/03/2020 à 05:55

A la question « Quel est le secret de votre bonne santé ? », Churchill a répondu « C’est le sport... Je n’en fais jamais ! ». Comme l’ancien premier ministre anglais, près d’un quart des Français ne pratiquent aucun sport. On sait pourtant que c’est important pour bon équilibre physique et moral. Mais toutes les activités ne nous semblent pas adaptées et certaines peuvent même nous faire peur ! Alors à quelles activités se mettre avec plaisir quand le sport n’est pas notre ami ?

Invité.e.s

- Nordine Attab, coach sportif, conférencier et chroniqueur sport au Magazine de la Santé. Auteur de Musculation - 40 programmes pour un corps sculpté et 120 exercices avec des objets du quotidien (Editions Solar)



- Dr. Lionel Coudron, médecin du sport, professeur de yoga et directeur de l'Institut de Yoga Thérapie. Auteur de Le vrai nom du bonheur est la sérénité (Editions Kero)

