Sexe : 7 objets coquins à glisser dans votre valise pour cet été

La météo a beau nous prouver le contraire, l'été et ses vacances ont commencé. Et qui dit vacances dit aussi préparation de la valise. La veille, voire le jour même pour certains et certains, plusieurs jours à l'avance pour d'autres avec une check-list.

Entre les maillots de bain, la crème solaire, les guides touristiques, les chaussures de randonnés et les habits confortables, n'oubliez pas de glisser un ou deux accessoires érotiques pour donner à cet été 2021 des vagues de plaisir. Que vous soyez solo ou en couple.

Nous vous avons concocté une liste (non exhaustive) d'objets à emporter avec vous pour vous réchauffer le corps et l'esprit en cas de météo maussade ou tout simplement pour égayer vos vacances une fois enveloppée dans le calme de la nuit tombée. Laissez-vous aller, profitez et surtout amusez-vous.

1. De la nouvelle lingerie pour booster votre égo

Être bien dans son corps, c'est aussi être bien dans ses sous-vêtements. Un ensemble de lingerie qui vous plaît a ce petit effet de vous faire sentir puissante alors même que personne n'est en mesure de savoir ce que vous portez sous votre short en jean et votre crop top.

Sexy, confortable, culotte à messages, body... À vous de déterminer ce qui vous ravit et de glisser les pièces qui vont vous donner des super pouvoirs pour votre prochaine rando, soirée sur la plage ou visite d'une nouvelle ville.



Quelle pièce glisser dans votre valise de l'été ? La marque Madame porte la culotte propose par exemple des culottes en coton bio avec, en bonus, un petit message inédit à l'intérieur de chaque pièce. Si vous voulez vous prendre pour une pop star, Rihanna a pensé avec vous avec sa marque Savage x Fenty. Vous en voulez encore ? Allez découvrir les pièces de Olly.

2. Un sextoy de poche

Pour l'été, on mise sur un modèle de sextoy petit et léger, facilement transportable et qui ne prend pas trop de place dans une valise. Pour l'utilisation, on vous fait confiance, seule ou à plusieurs, c'est à vous de décider selon vos envies.



Quel sextoy emporter avec vous en voyage ? Celui qui se fait passer pour un stick à lèvres, le Womanzier Liberty (qui stimule le clitoris) et sa version encore plus mini. Et pourquoi ne pas profiter des vacances pour tester de nouveaux accessoires, tels que les sextoys en bois de la marque Idée du désir ?

3. Des bijoux pour sublimer vos courbes

Ils se glissent discrètement dans votre trousse de toilette. Ces bijoux ne se portent pas pour un après-midi baignade ou une soirée sur la plage mais se mettent une fois votre intimité retrouvée. Bijoux de seins, ou chaînes sublimant vos courbes, voilà de quoi vous sentir telle une reine des temps modernes.



Quelle pièce glisser dans vos bagages ? Ces bijoux de seins en faux diamants (Glamuse) ou ces bracelets érotiques (bijoux indiscrets).

4. De l'huile pour des massages sensuels

Quoi de plus agréable pour se détendre et partager un moment tendre à deux qu'une huile de massage ? On la choisit biologique pour nourrir votre peau tout en respectant l'environnement.



Quelle huile glisser dans votre valise de l'été ? L'huile bio melon-figue de Nature & Découvertes pour une senteur estivale et sucrée, l'huile de massage aux huiles essentielles pour un moment relaxant et hydratant, ou la potion relaxante de Aroma Zone au parfum d'agrumes envoûtant.

5. Quelques jeux pour pimenter les soirées

Plutôt jeux de cartes, de rôles ou de hasard ? Quelles que soient vos préférences, vous trouverez une version érotique pour pimenter vos soirées à deux.



Quel jeu embarquer avec vous cet été ? Une paire de dé Dollhouse pour engager d'excitants préliminaires, un jeu de cartes pour explorer les positions du Kama Sutra, un jeu de société pour faire monter la tension pendant toute la soirée (Dorcel), ou bien des cartes à gratter pour tomber dans le kitch (Espace Plaisir).

6. Des lectures coquines

Les vacances d'été, c'est l'occasion rêvée de faire diminuer votre pile de livres à lire. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour en apprendre un peu plus sur la sexualité ou pour découvrir des livres au contenu osé.



Quels livres ajouter dans son sac avant de partir ? Je m'en bats le clito !, un livre qui va décomplexer les femmes et les hommes à parler de sexualité, Connais-toi toi-même, le guide d'auto-exploration du sexe féminin pour oser regarder et comprendre votre intimité, Au-delà de la pénétration, un ouvrage qui questionne la place de la pénétration dans les rapports sexuels ou enfin Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité, un livre pratique et théorique pour explorer son énergie sexuelle.

7. Sans oublier de se protéger

Non, le retrait n'est toujours pas une méthode de contraception, oui les MST existent encore. Conclusion : le préservatif reste votre meilleur ami lorsque vous partez en vacances et prévoyez de faire des rencontres et plus si affinités. Pour rendre la chose un peu plus fun, pensez à vous tourner vers des boîtes ludiques et faites le plein avant le grand départ.



Quel préservatif glisser dans votre valise de l'été ? Celui qui brille la nuit ou s'aromatise aux fruits de vos passions (Neo Plaisir), une pour les filles qui veulent simplement s'amuser comme Cyndi Lauper et pour celles et ceux qui s'intéressent à un mode de vie plus éthique, il existe même des préservatifs vegan et sans gluten 100% écologiques (Fair Squared).