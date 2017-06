publié le 26/06/2017 à 14:34

L'été sera chaud. Alors que les grandes vacances sont sur le point de débuter, que vos congés d'été ont enfin été posés, place à l'organisation de cette période où le plaisir sera au centre de toutes vos journées : barbecue entre potes, longues après-midi de glande sur les plages de sable fin, randonnées à travers des paysages paradisiaques, cure de déconnexion des réseaux sociaux, binge watching de vos séries préférés... Le choix d'activités est vaste pour mettre son cerveau en off et faire le vide avant la rentrée.



La période estivale est alors le moment idéal pour ranger vos classiques de la littérature et découvrir des livres au contenu plus osé. Romans, ouvrages pratiques, journalisme littéraire... La rédaction de Girls est allée fouiller dans sa bibliothèque pour vous dénicher les meilleurs livres à lire sur le sexe cet été.

Pour découvrir le sexe du futur

Emily Witt, journaliste trentenaire fraîchement célibataire débarque à San Francisco pour mieux connaître sa propre sexualité et découvrir les nouveaux visages d'un univers en plein revirement technologique : applications de rencontres, festivals érotiques, méditation orgasmique, polyamour... Emily Witt s'immerge dans cet univers et partage son point de vue avec spleen et humour. De quoi se questionner sur la façon dont la société transforme notre rapport au sexe.



Future Sex, Emily Witt, 272 pages, 19 euros.

Pour une "échappée" dans le calme canadien

Anne, jeune diplômée de la Sorbonne de 22 ans fuit sa vie parisienne pour les étendues canadiennes. Après un road trip à travers le pays, la jeune femme doit poser ses valises le temps d'un été pour renflouer ses poches. Elle arrive au Myers Lake, un camp de vacances isolé, dirigé par une famille canadienne. Anne fait alors connaissance avec les deux fils de la fratrie : Nathan et Ethan dont l'un est aussi sympathique que l'autre est détestable.



L'Échappée est un récit initiatique où l'érotisme électrise la lecture au fil des pages. Un Cinquante nuances de Grey intelligemment raconté, écrit avec beaucoup de talent par une jeune auteure qui signe ici son premier roman. Talent à suivre.



L'Échappée, Julie Tremblay, édition &moi, 370 pages, 14 euros.

Pour devenir une pro du tantra

Si vous avez toujours pensé que le tantra était une pratique réservée aux initiés, ce livre est fait pour vous. Accessible, illustré, rempli de conseils pratiques et dynamitant les clichés sur cette approche du plaisir sexuel, Le Tantra pour tous vous aidera à aborder la version modernisée du tantra avec, en promesses : une meilleure connaissance de soi, la fin du tabou sur la sexualité ou un guide pour casser la routine avec votre moitié.



Le Tantra pour tous, Claire de Lys, éditions Guy Trédaniel, 150 pages, 17 euros.

Pour découvrir son potentiel

Il est peut-être encore plus méconnu que le clitoris... Le périnée est pourtant un élément indispensable de l'anatomie des femmes comme des hommes. Le muscler n'est pas réservée aux femmes venant d'accoucher. Pour quelles raisons ? Parce qu'il est, entre autres, "le socle de notre force instinctive féminine", peut-on lire dans Pour découvrir le potentiel du périnée.



Dans cet ouvrage, vous allez pouvoir comprendre toute l'importance de ce muscle et mettre en pratique des exercices qui vont vous permettre de le tonifier. De quoi aboutir à une parfaite maîtrise de son corps pour mieux pouvoir se relâcher... et prendre du plaisir.



Pour découvrir le potentiel du périnée, Efféa Aguiléra, édition Courrier Du Livre, 147 pages, 16 euros.

Pour allier l'utile à l'agréable

Kym Thiriot est une yogi des temps modernes. Auteure de plusieurs livres sur le sujet, cette ancienne championne d'équitation, écrit pour faire du bien aux femmes, notamment dans leur rapport à leur corps et leur vie sexuelle. Son dernier ouvrage s'intéresse à la méditation et comment sa pratique peut décupler nos sens et donc... notre plaisir.



Méditation et plaisir des sens, Kym Thiriot, éditions Ellobore, 127 pages, 24 euros.

Pour une lecture vibrante sur la plage

Des nouvelles érotiques connectées ? C'est la (bonne) idée de B.sensory, site internet sur lequel on peut acheter (à petits prix) des nouvelles et romans qui vont vous donner chaud. Ces dernières peuvent vous donner encore plus de plaisir à une condition : avoir en votre possession le sextoy connecté joliment baptisé "Little Bird". Synchronisé à vos lectures coquines, ce petit œufs vibrera au gré des pages que vous lirez.



On vous conseille de plongez dans les dernières publications disponibles sur le site. Entre Week-end à Saint-Raphaël, Oasis et Karma is a Beach, vous devriez trouver de quoi vous tenir chaud pour l'été.



Karma is a Beach, Stéphanie Eden, éditions B.sensory, 1,99 euros.