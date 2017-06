Pourquoi le retrait n'est pas une bonne méthode de contraception

publié le 27/06/2017 à 12:27

Que les parents le veuillent ou non, les adolescents font et feront l'amour toujours trop tôt pour eux. Alors autant qu'ils le fassent de manière responsable. Bonne nouvelle, la notion de protection semble bien ancrée chez les jeunes : selon un rapport du Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, 90% des femmes et 95% des hommes de 15 à 19 ans avouent utiliser des méthodes de contraception lors de leurs relations sexuelles entre 2011 et 2015. Pourtant, les moyens qu'ils utilisent ne sont pas toujours efficace. L'une d'elles est particulièrement prisée par la jeune génération : le retrait.



Le rapport du centre américain le confirme, si la grande majorité se protège grâce au préservatif, le retrait est le deuxième moyen de contraception la plus populaire chez les jeunes devant la pilule de contraception : près de 60% des femmes de 15 à 19 ans sexuellement actives avouent utiliser cette méthode lors de leurs coïts.

Une méthode qui n'en est pas une

Se retirer avant l'éjaculation est perçue comme la méthode de contraction la plus simple et la plus naturelle, à tort. Car ce n'est pas une bonne solution : elle ne protège absolument pas des IST (Infections Sexuellement Transmissibles) comme la syphilis ou le VIH, car elles peuvent être transmises à la fois par contact mais également par la pré-éjaculation, contre laquelle le retrait ne protège absolument pas.



À cause de cette même pré-éjaculation, qui peut contenir des spermatozoïdes, se retirer ne protège pas non plus d'une éventuelle grossesse. Selon la Fondation médicale Palo Alto, près de 25% des couples utilisant le retrait peuvent tomber enceints. Son efficacité dépend en effet de la capacité de se retirer à temps, ce qui demande de l'expérience et du self-control. À choisir, mieux vaut utiliser le préservatif.